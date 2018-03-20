Более 100 аварийных домов расселят в Нижнем Тагиле до 2024 года

В Нижнем Тагиле жильцы 110 домов, признанных аварийными до января 2012 года, в течение пяти лет переедут в новые квартиры. В 2017 году на средства городского бюджета мэрия закупила 37 жилых помещений общей стоимостью 63 млн рублей, и часть семей уже получила жилье.

В 2018 году планируется переселить еще 120 семей. Конкурсы на покупку квартир будут размещены в ближайшее время, передает ТагилСити.Ру.

В России нет четкой схемы учета аварийных зданий. К такому выводу пришел центр ОНФ «Народная экспертиза». Аварийных домов на портале ГИС ЖКХ насчитывается 18 тыс. Однако на портале «Реформа ЖКХ» зданий, признанных таковыми только после 1 января 2012 года, оказалось на 22 тыс. больше. Из-за некорректных сведений возникают проблемы с планированием, что мешает использовать все возможности для улучшения жилищных условий.