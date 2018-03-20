Прямой эфир

Лидер победившей на выборах в Италии партии высказался против антироссийских санкций

0
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер победившей на выборах в Италии партии высказался против санкций. Маттео Сальвини назвал ограничения безумными и лишенными всякого смысла. От тактики давления пострадал сам Брюссель и экономика Европы. Политик пообещал всеми силами бороться за отмену санкций. Депутаты бундестага также пытаются продавить изменения. Депутат из «Альтернативы для Германии» уверен, что санкции нужно отменить. Оппозиционная партия надеется, что ЕС одумается и снимет ограничения.

Ульрих Ейме в интервью «Известиям» заявил, что жители Крыма сделали свой выбор. Результат Владимира Путина на полуострове говорит сам за себя. Крымчане отдали больше 90% голосов за действующего президента на выборах.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017