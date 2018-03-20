Лидер победившей на выборах в Италии партии высказался против антироссийских санкций

Лидер победившей на выборах в Италии партии высказался против санкций. Маттео Сальвини назвал ограничения безумными и лишенными всякого смысла. От тактики давления пострадал сам Брюссель и экономика Европы. Политик пообещал всеми силами бороться за отмену санкций. Депутаты бундестага также пытаются продавить изменения. Депутат из «Альтернативы для Германии» уверен, что санкции нужно отменить. Оппозиционная партия надеется, что ЕС одумается и снимет ограничения.

Ульрих Ейме в интервью «Известиям» заявил, что жители Крыма сделали свой выбор. Результат Владимира Путина на полуострове говорит сам за себя. Крымчане отдали больше 90% голосов за действующего президента на выборах.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.