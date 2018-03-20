В Думе высказались о намерении Парижа сделать бесплатным общественный транспорт

В Государственной Думе прокомментировали инициативу властей Парижа сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для жителей и гостей столицы Франции. В эфире НСН член комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов призвал стремиться к бесплатным перевозкам пассажиров и в России.

О том, что парижские власти намерены сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, стало известно накануне. Об этом заявила в интервью местному изданию Echo мэр Парижа Анн Идальго. Она рассказала, что экономическая модель будет изучена к лету текущего года, окончательное решение по данному вопросу будет принято к 2020 году, отметила мэр.

По данным телеканала «360» 20 марта в Париже проведут голосование по бесплатному проездному билету, который могут выдать 220 тысячам парижских пенсионеров.

Ранее стало известно, что автобусы в Петербурге оборудуют Wi-Fi до начала ЧМ-2018.