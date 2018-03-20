Прямой эфир

В Думе высказались о намерении Парижа сделать бесплатным общественный транспорт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Государственной Думе прокомментировали инициативу властей Парижа сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для жителей и гостей столицы Франции. В эфире НСН член комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов призвал стремиться к бесплатным перевозкам пассажиров и в России.

О том, что парижские власти намерены сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, стало известно накануне. Об этом заявила в интервью местному изданию Echo мэр Парижа Анн Идальго. Она рассказала, что экономическая модель будет изучена к лету текущего года, окончательное решение по данному вопросу будет принято к 2020 году, отметила мэр.

По данным телеканала «360» 20 марта в Париже проведут голосование по бесплатному проездному билету, который могут выдать 220 тысячам парижских пенсионеров.

Ранее стало известно, что автобусы в Петербурге оборудуют Wi-Fi до начала ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве 12 трамвайных маршрутов станут бестурникетными
Пассажирский транспорт обновят в Ульяновске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017