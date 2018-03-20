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Берега русла реки Кубани будут укреплены к 2020 году

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В Невинномысске Ставропольского края мероприятия по берегоукреплению русла реки Кубани планируется завершить к концу 2019 года. Работы идут с опережением графика. В данный момент проходит отсыпка дамбы, это станет защитой от паводковых вод.

На участке от автодорожного моста по улице Линейной вдоль улицы Лазурной до плотины появятся обустроенная дамба и новое ограждение, передает NewsTracker. Стоимость укрепления составляет около 500 млн рублей.

Как сообщал портал iz.ru, ранее красноярский филиал Главгосэкспертизы Российской Федерации одобрил проект берегоукрепительных сооружений возле Байкала в поселке Листвянка Иркутской области. Подпорная стена длиной 2,38 тыс. м и высотой в 5,52 м будет установлена вдоль уже существующего укрепления в 20 м от жилой зоны недалеко от автотрассы Иркутск–Листвянка. Делается это для защиты жителей поселка и их имущества от затопления, а также для того, чтобы избежать потери береговой линии возле населенного пункта.

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