Песков заявил об отношении Кремля к визиту саудовского принца в Вашингтон

Визит саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана в Вашингтон является вопросом двусторонних саудовско-американских отношений. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем визите принца Саудовской Аравии в США.

«Визит саудовского принца в Вашингтон — это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений. Мы с уважением относимся к отношениям друг с другом третьих стран», — цитирует заявление Пескова RT.

При этом выстраивание и развитие добрых отношений с Эр-Риядом остается приоритетным для России, подчеркнул он.

Важной также является и «реализация тех договоренностей и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в Российскую Федерацию короля Саудовской Аравии. Мы высоко ценим эти результаты», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил ранее, что с помощью поставок оружия Россия подрывает отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией.

Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, как «заставить Россию заплатить» за ее за предполагаемую поддержку Ирана в Йемене и за действия РФ в Сирии.