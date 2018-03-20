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Песков заявил об отношении Кремля к визиту саудовского принца в Вашингтон

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Визит саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана в Вашингтон является вопросом двусторонних саудовско-американских отношений. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем визите принца Саудовской Аравии в США.

«Визит саудовского принца в Вашингтон — это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений. Мы с уважением относимся к отношениям друг с другом третьих стран», — цитирует заявление Пескова RT.

При этом выстраивание и развитие добрых отношений с Эр-Риядом остается приоритетным для России, подчеркнул он.

Важной также является и «реализация тех договоренностей и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в Российскую Федерацию короля Саудовской Аравии. Мы высоко ценим эти результаты», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил ранее, что с помощью поставок оружия Россия подрывает отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией.

Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, как «заставить Россию заплатить» за ее за предполагаемую поддержку Ирана в Йемене и за действия РФ в Сирии.

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