Снижение безработицы зафиксировали в Брянской области

Численность безработных сократилась в Брянской области с начала марта, об этом сообщает Минтруд России.

Всего по стране с 7 по 14 марта численность безработных увеличилась на 0,3%, в органах службы занятости зарегистрированы 801,3 тыс. человек. При этом годом ранее показатель составлял 823,7 тыс. человек. Рост безработицы отмечается в 54 регионах России. Еще 26 регионов показывают снижение безработицы. Наибольшее сокращение числа людей, находящихся в поисках работодателя, замечено в Калмыкии, на Камчатке, в Новгородской, Брянской и Тульской областях, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Ранее портал iz.ru сообщал о сокращении младенческой смертности в Брянской области. За февраль показатель составил 2,7 на 1 тыс. родившихся.