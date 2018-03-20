Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования
Руководство мессенджера Telegram не может предоставить ФСБ РФ ключи шифрования, так как это противоречит правилам компании.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании в споре по иску Telegram.
«На сегодняшний момент на запрос ФСБ Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», – цитирует представителя агентство.
Ранее 20 марта Роскомнадзор уведомил руководство мессенджера о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. Данное требование должно быть исполнено в течение 15 дней.
В тот же день Верховный суд России отклонил иск Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ предоставить ключей для расшифровки сообщений пользователей.
Впервые мессенджер оказался на грани блокировки летом 2017 года, когда его руководство отказалось предоставить Роскомнадзору данные для внесения в «реестр организаторов распространения информации». А в декабре Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ предоставить переписку с телефонов фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Позже в ФСБ сообщали и о других случаях, когда боевики использовали мессенджер для подготовки терактов.