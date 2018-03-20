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Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования

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Фото: РИА/Кирилл Каллиников
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Руководство мессенджера Telegram не может предоставить ФСБ РФ ключи шифрования, так как это противоречит правилам компании.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании в споре по иску Telegram.

«На сегодняшний момент на запрос ФСБ Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», – цитирует представителя агентство.

Ранее 20 марта Роскомнадзор уведомил руководство мессенджера о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. Данное требование должно быть исполнено в течение 15 дней.

В тот же день Верховный суд России отклонил иск Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ предоставить ключей для расшифровки сообщений пользователей. 

Впервые мессенджер оказался на грани блокировки летом 2017 года, когда его руководство отказалось предоставить Роскомнадзору данные для внесения в «реестр организаторов распространения информации». А в декабре Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ предоставить переписку с телефонов фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Позже в ФСБ сообщали и о других случаях, когда боевики использовали мессенджер для подготовки терактов.

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