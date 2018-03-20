Прямой эфир

Уволенный со скандалом глава района подал в суд на мэрию Новосибирска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В суд Новосибирска подал иск бывший глава Дзержинского района города Александр Полищук. Таким способом он намерен добиться восстановления в должности. Кроме того, по некоторым данным, экс-глава района намерен получить денежную компенсацию.

Как уточняет ресурс vn.ru, мэр Новосибирска Анатолий Локоть снял Полищука с должности 23 февраля после скандала из-за нарушений при подсчете голосов жителей района по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мэр признал нарушения и пообещал «резкие решения».

Уже 14 марта мэрия представила нового главу Дзержинского района Сергея Жирова. До этого назначения он возглавлял городское управление промышленности, а ранее руководил Новосибирским приборостроительным заводом.

По сообщению агентства, иск был подан 13 марта. Предварительное заседание по этому делу назначено на 29 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновник на Кубани нарушил закон ради помощи маме
Автоинспектор в Тюмени разрешал знакомым ездить с фальшивыми номерами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017