Уволенный со скандалом глава района подал в суд на мэрию Новосибирска

В суд Новосибирска подал иск бывший глава Дзержинского района города Александр Полищук. Таким способом он намерен добиться восстановления в должности. Кроме того, по некоторым данным, экс-глава района намерен получить денежную компенсацию.

Как уточняет ресурс vn.ru, мэр Новосибирска Анатолий Локоть снял Полищука с должности 23 февраля после скандала из-за нарушений при подсчете голосов жителей района по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мэр признал нарушения и пообещал «резкие решения».

Уже 14 марта мэрия представила нового главу Дзержинского района Сергея Жирова. До этого назначения он возглавлял городское управление промышленности, а ранее руководил Новосибирским приборостроительным заводом.

По сообщению агентства, иск был подан 13 марта. Предварительное заседание по этому делу назначено на 29 марта.