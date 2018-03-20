Путин встречается с паралимпийцами. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с российскими паралимпийцами. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию. Глава государства лично вручит госнаграды призерам и победителями Паралимпиады-2018, которая прошла в южнокорейском Пхёнчхане. Он также побеседует со спортсменами.

Из-за дисквалификации ПКР спортсмены из России выступали на Играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Атлеты завоевали 24 медали — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.