Житель Оренбуржья ловил и содержал в вольере диких кабанов

Прокуратура Оренбургской области требует возбудить уголовное дело на местного жителя, который расставил в лесу ловушки на диких кабанов. Для пойманных животных мужчина построил специальный вольер.

По данным правоохранительных органов, оренбуржец заключил с министерством лесного и охотничьего хозяйства договор аренды на участок в Бугурусланском лесничестве. На территории мужчина расставил 15 ловушек для диких кабанов, при этом разрешения на них он не оформил. Охотнику удалось поймать шесть животных, которых он разместил в специально построенном вольере площадью 250 кв. м, сообщает РИА «Оренбуржье».

Прокуратура направила в полицию материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».