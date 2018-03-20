Прямой эфир

Житель Оренбуржья ловил и содержал в вольере диких кабанов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Оренбургской области требует возбудить уголовное дело на местного жителя, который расставил в лесу ловушки на диких кабанов. Для пойманных животных мужчина построил специальный вольер.

По данным правоохранительных органов, оренбуржец заключил с министерством лесного и охотничьего хозяйства договор аренды на участок в Бугурусланском лесничестве. На территории мужчина расставил 15 ловушек для диких кабанов, при этом разрешения на них он не оформил. Охотнику удалось поймать шесть животных, которых он разместил в специально построенном вольере площадью 250 кв. м, сообщает РИА «Оренбуржье».

Прокуратура направила в полицию материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кабанов в Московской области лишили подкормки из-за АЧС
Четыре человека в Липецкой области подхватили паразитов из свинины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017