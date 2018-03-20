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Кремль прокомментировал призыв Меркель доказать непричастность РФ к «делу Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия должна доказать непричастность к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. 

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«Давайте всё-таки сохранять трезвость ума и всё-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании, в том, что сделанные из Лондона на высоком и на самом высоком уровне заявления имеют под собой хоть что-то», — сказал он на брифинге во вторник.

При этом, по словам представителя Кремля, само заявление Меркель «не обнадеживает». 

«Еще раз повторяю: речь идет о презумпции невиновности. Президент неоднократно повторил, что Россия не имеет никакого отношения к этому делу. Делу о покушении на территории Великобритании на британского шпиона», — заявил Песков. 

Пресс-секретарь главы государства в очередной раз отметил, что Россия не обладает запасами химических вооружений. 

«Они были уничтожены, в том числе под контролем международных наблюдателей», — заключил он. 

Ранее, 20 марта, Меркель подчеркнула, что обвинения в адрес России о причастности к инциденту «очень серьезны», и призвала Москву доказать свою невиновность.

Напомним, отношения РФ и Великобритании обострились после инцидента с отравлением экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По утверждению британской стороны, не подкрепленному доказательствами, к отравлению неким нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» якобы причастна Россия. Москва свою причастность категорически отрицает, предлагая сотрудничество в расследовании. Ранее, 19 марта, президент России Владимир Путин отметил бездоказательность предъявляемых стране обвинений. 

Подробности по теме читайте в сюжете портала iz.ru: «Отравление Сергея Скрипаля»

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