В Кремле отказались комментировать слова Макаревича о «злобных дебилах»

В Кремле не считают нужным обсуждать высказывания музыканта Андрея Макаревича о россиянах, но призывают СМИ не перевирать слова артиста. Об этом во вторник, 20 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что слова музыканта СМИ «неправильно процитировали».

«А в целом: это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении», — сказал Песков.

Лидер группы «Машина времени» 18 марта на своей страничке в Facebook написал, что при поездке в США его удивило, насколько американцы «спокойнее, веселее и добрее нас». Макаревич предположил, что «с нами происходит что-то ужасное». Отвечая на один из комментариев к посту, музыкант написал, что российское телевидение открыло «какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Во вторник, 20 марта, музыкант заявил, что не называл россиян «злобными дебилами». Макаревич считает, что его неправильно поняли, а разразившийся скандал лишь доказал его слова.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила слова музыканта. Она отметила, что никто не имеет права оскорблять российский народ, и напомнила, что кандидат в президенты Ксения Собчак, назвавшая ранее россиян «генетическим отребьем», провалилась на выборах.