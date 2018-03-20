Три грузовика снесло с трассы ветром в Астраханской области

На трассе из Волгограда в Астрахань три большегруза оказались на обочине из-за сильных порывов ветра и гололеда.

ДТП произошли в течение часа на участке трассы в Ахтубинском районе. Сначала сильный порыв ветра снес на обочину «КамАЗ» с прицепом, перевозивший зерно. Затем с проезжей части съехал Mercedes, в котором находились химикаты. Также ветром с трассы снесло автомобиль Iveco, в нем тоже водитель перевозил химикаты, сообщает «Астрахань 24».

Аварийные ситуации обошлись без пострадавших, спасатели оказали водителям необходимую техническую помощь.