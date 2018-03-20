Челябинский цирк отремонтируют к 2020 году

Реконструкция цирка в Челябинске будет завершена к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в городе в 2020 году. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Руслан Гаттаров.

На эти цели потребуется 600 млн рублей. Средства поступят от Росгосцирка и из бюджета Челябинской области, передает ИА «Урал-пресс-информ». Планируется замена системы отопления, электро- и водоснабжения, обновление фасада, зрительного зала, звукового оборудования, системы освещения. Прилегающую территорию благоустроят. Вместо старого общежития для цирковых артистов построят новое.

Напомним, 16 марта Казанский цирк открылся после длительной реконструкции. Работы на объекте велись 11 месяцев. Основой внутреннего декорирования цирка был выбран ромбовидный разноцветный узор. Этот орнамент присутствует в костюме Арлекина. Поверх ромбов проходят тонкие линии, которые создают ощущение трехмерности и объединяют пространство вестибюля, фойе, гардеробной, зрительного зала в единое целое.