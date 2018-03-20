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Грузовой поезд сбил мужчину на вокзале в Тюмени

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Пассажир, торопившийся на свой поезд, попал под грузовой состав на вокзале в Тюмени, с тяжелыми травмами он госпитализирован в реанимацию.

45-летний мужчина опаздывал и решил перебежать пути в неположенном месте, чтобы сократить путь. Пассажир попал под поезд, но остался жив. Бригада скорой помощи прибыла на место через пять минут после наезда. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает сайт megatyumen.ru.

По данным врачей, пациент находится в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами.

Как сообщал портал iz.ru, в Краснодарском крае поезд сбил женщину, которая вместе с супругом и ребенком перебегала железнодорожные пути. В результате наезда она скончалась на месте.

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