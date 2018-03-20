Полицейский в Воронеже подозревается в коррупции

Материалы доследственной проверки о «коррупционном поведении» заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Воронежу Сергея Некрасова переданы в ГСУ СК РФ по Москве. Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых Некрасов получает конверты от экс-владельца ГК «Павловскгранит» Сергея Пойманова.

Из беседы героев роликов можно предположить, что это «оплата» услуги по возбуждению неких уголовных дел в отношении неназванных лиц, передает ИА «Абирег». Сергей Пойманов был арестован в конце мая прошлого года в рамках расследования обстоятельств хищения активов компании «Павловскгранит-инвест» на 930 млн рублей.

Ранее в Москве были задержаны семеро членов организованной преступной группы — пятеро из них ранее служили в полиции. Бандиты подозреваются в крупном хищении янтаря и получении взятки. Выяснилось, что в 2016 году, запугав столичного бизнесмена уголовным преследованием за нарушение правил работы с драгкамнями, сотрудники похитили у него янтарь-сырец на сумму 2 млн рублей.