Сырье из оленьих рогов стали производить в Липецкой области

Сырье из оленьих рогов стали производить в парке «Олений» в Краснинском районе Липецкой области. Продукцией уже заинтересовались представители традиционной китайской медицины и Южной Кореи.

Уникальное для Центральной России производство из оленьих рогов запустили в природном парке «Олений». Продукция представляет собой тонко нарезанные рога оленей, которые снимаются в период их интенсивного роста и срезаются в момент, когда они еще не окрепли.

Тонкие пластинки из рогов называют пантовыми слайсами. В момент производства продукции рога имеют самое большое содержание активных биологических веществ, сообщает Lipetskmedia.

Нарезанными оленьими рогами заинтересовались и стали закупать клиники традиционной китайской медицины в Липецке, также заинтересовались сырьем представители Южной Кореи.

Парк «Олений» на данный момент насчитывает около 100 оленей. Помимо них, на территории содержится еще девять видов животных, включая европейскую лань и вятскую лошадь.