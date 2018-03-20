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Обеды для школьников в Новоуральске готовили в антисанитарных условиях

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Предприятие в Новоуральске Свердловской области, обеспечивающее школьные столовые мясными и рыбными блюдами, уличили в нарушении санитарных правил. Повара готовили еду в помещении, где проходил ремонт.

Прокуратура установила, что сами повара работали без специальной одежду, у них не было умывальников, чтобы помыть руки. Более того, ряд сотрудников не прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, помещение не обрабатывалось от крыс и насекомых, не проводилась дезинфекция транспорта, перевозящего продукты питания, сообщает ИА «Ура.ру».

В отношении предприятия возбуждено несколько административных дел. Прокуратура подала иск в суд с требованием к руководителю цеха устранить санитарные нарушения.

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