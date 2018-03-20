Прокуратура Брянска разоблачила двух хозяек «резиновых» квартир

Прокуратура Брянска провела работу и установила причастность двух женщин к фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Прокуратура Фокинского района провела проверку в отношении двух местных жительниц. Было установлено, что две женщины прописали на свою жилплощадь 12 человек. Прописанные в квартирах лица родом из Таджикистана и Азербайджана и на самом деле не проживали в этих квартирах, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В отношении двух женщин по факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование данного дела продолжается.