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Три пассажира рейса из Таиланда госпитализированы в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пять человек с признаками инфекционного заболевания были выявлены среди пассажиров самолета, прилетевшего в ночь на вторник, 20 марта, из Таиланда в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, во время полета на борту самолета с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились десять пассажиров. После приземления их осмотрели специалисты Роспотребнадзора.

Сообщается, что трое пассажиров были доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией, двое от госпитализации отказались. Специалисты сейчас выясняют, что стало возбудителем заболевания.

Ранее сообщалось, что в Таиланде спасли тонувшую в море 76-летнюю туристку из России. Пострадавшей спасатели оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в медучреждение.

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