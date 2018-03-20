Три пассажира рейса из Таиланда госпитализированы в Екатеринбурге

Пять человек с признаками инфекционного заболевания были выявлены среди пассажиров самолета, прилетевшего в ночь на вторник, 20 марта, из Таиланда в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, во время полета на борту самолета с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились десять пассажиров. После приземления их осмотрели специалисты Роспотребнадзора.

Сообщается, что трое пассажиров были доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией, двое от госпитализации отказались. Специалисты сейчас выясняют, что стало возбудителем заболевания.

Ранее сообщалось, что в Таиланде спасли тонувшую в море 76-летнюю туристку из России. Пострадавшей спасатели оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в медучреждение.