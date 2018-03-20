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Дело в отношении бойца украинского НВФ возбудила ФСБ

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Уголовное дело в отношении жителя Крыма, присоединившегося к крымско-татарскому вооруженному батальону на Украине, возбуждено Следственным отделом управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Статья — «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ». Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.

Как установило следствие, 24-летний россиянин, житель полуострова, въехал на территорию Украины и вступил в состав незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджхана». С декабря 2016 года по октябрь 2017 года он участвовал в боевых действиях, которые были направлены на изменение конституционного строя и нарушение территориальной целостности России.

ИА «Крыминформ» уточняет, что НВФ «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджхана» было создано в 2016 году. Группировка, в которой насчитываются более 250 человек, дислоцируется в Херсонской области. В ее основном составе — крымско-татарские националисты и радикальные исламисты. НВФ обвиняют в блокаде Крыма.

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