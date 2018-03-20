«Торпедо» планируют отремонтировать за 50 млн рублей в Ульяновске

Спорткомлекс «Торпедо» планируют реконструировать за 50 млн рублей в Засвияжском районе Ульяновска, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

В 2019–2020 годах планируется провести масштабную реконструкцию спортивного комплекса «Торпедо». Ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов, что позволит не прекращать занятий, сообщает 1ul.ru.

В здании планируется отремонтировать фасад, кровлю, внутренние помещения, а также немного расширить объект. В новой пристройке хотят разместить малый бассейн, в котором смогут заниматься и учиться плавать маленькие спортсмены до семи лет.

Необходимость ремонтных работ обсудили губернатор области Сергей Морозов и председатель ЗСО региона Анатолий Бакаев с родителями спортсменов, тренерами и общественностью. По приблизительным подсчетам, на реализацию всех необходимых работ потребуется порядка 50 млн рублей.

На данный момент спорткомплекс «Торпедо» работает с утра до вечера при максимальной заполненности посетителями. Ежегодно в этом заведении занимаются более 250 тыс. человек.