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Рейсам из Липецка в Москву сменят аэропорт прибытия

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Авиакомпания «РусЛайн» объявила о смене аэропорта базирования в Москве, теперь самолеты из Липецка будут прибывать не в Домодедово, а во Внуково.

Расписание полетов особым изменениям подвергаться не будет. Отправление в Москву по вторникам, средам и четвергам по расписанию значится в 7:00, по понедельникам и пятницам в 7:10, а в субботу в 10:40. В авиакомпании объясняют смену аэропорта удобством для пассажиров: Внуково находится близко к столице и обладает высокой транспортной доступностью, уточняет портал Lipetskmedia.

Самолеты начнут летать во Внуково с 21 марта. В Домодедово, отмечают в аэропорту Липецка, продолжит летать авиакомпания «Сибирь».

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