Водитель сбил четырех школьников в США

В США автомобиль наехал на пешеходов. Как сообщают местные СМИ, водитель не справился с управлением. ДТП произошло вблизи школы, четверо учащихся госпитализированы. Полиция города Парамаунта уточняет все обстоятельства произошедшего.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.