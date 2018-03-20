Прямой эфир

Избыточное рвение на Ставрополье

Разблокируют ли счета ставропольского хозяйства после вмешательства Генпрокуратуры и региональной власти
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ставропольское сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест» не смогло добиться в суде признания неправомерности действий правоохранительных органов, арестовавших его счета. Компания, которая реализует один из крупнейших в северокавказском регионе проектов по импортозамещению, пошла навстречу, когда налоговая предъявила ей претензии. Однако ей до сих пор приходится добиваться справедливости. 

Ставропольский краевой суд в конце февраля отказался удовлетворить жалобу руководства ООО «СХП «Агроинвест» на вердикт нижестоящей инстанции, который позволил наложить арест на средства предприятия.

Попасть в топ-20 Всемирного банка
Меры МЭР повысят позиции России в рейтинге Doing Business

История началась после того, как хозяйство завершило строительство крупнейшей в Ставропольском крае оросительной системы. Эти работы велись силами субподрядных организаций в 2013–2014 годах. Эти же фирмы выполняли работы для других крупных компаний на Ставрополье, а один из них сотрудничал по госконтрактам с районным МВД и ремонтировал детский сад.

В 2016 году региональная ИФНС провела выездную проверку «Агроинвеста» и доначислила компании НДС более чем на 10 млн рублей. Основанием для этого стала, как утверждают на предприятии, якобы неуплата налогов контрагентами упомянутых субподрядчиков, то есть юрлиц, к компании отношения не имеющих. «Агроинвест» с доначисленной суммой не согласился и обратился в суд. Что важно — до подачи иска предприятие всё же выплатило спорную сумму в бюджет, полагая, что, выиграв дело, сможет вернуть деньги.

Казалось бы, начался рутинный налоговый спор, однако ситуация изменилась в августе прошлого года. Тогда, по заявлению ИФНС и рапорту оперуполномоченного отдела в городе Светлоград УФСБ по Ставропольскому краю капитана Орлова в отношении «неустановленных лиц из числа руководства» «Агроинвеста», Главное следственное управление (ГСУ) регионального МВД возбудило уголовное дело. Оно заподозрило, что эти «неустановленные лица» с использованием «искусственно созданного» документооборота в корыстных целях незаконно возместили НДС.

В рамках расследования у «Агроинвест» были изъяты оригиналы документов и сервера. Также правоохранители заблокировали счета СХП, на которых оказались замороженными более 23 млн рублей. «Это совершенно избыточное мероприятие — мы действительно в суде с ИФНС относительно корректности доначисления нам 10 млн рублей налоговых сборов, но еще до завершения спора, как только нам стало известно о претензии налоговой службы, мы превентивно внесли в бюджет эти 10 млн, как раз чтобы избежать арестов счетов и заморозки деятельности компании», — констатирует руководитель «Агроинвеста» Александр Петров.

Как добавляют адвокаты хозяйства, арестованные деньги не имеют отношения к доначисленному НДС и пришли на счета в другое время и не из бюджета. То есть эти финансы «не являются ни средствами, полученными из федерального бюджета, ни доходами от их использования, и поэтому не могут являться средствами, полученными преступным путем даже по версии следствия», отмечают юристы.

«Мы считаем, что наши сложности могли возникнуть из-за некоего недопонимания. В нашем случае рвение правоохранительных органов чрезмерно и вряд ли рационально», — говорит генеральный директор «Агроинвест».

«Российские салаты, огурцы и помидоры не должны дорожать»
«Российские салаты, огурцы и помидоры не должны дорожать»
Член совета директоров ГК «Агроинвест» Карен Авагумян рассказал «Известиям», что дает аграриям импортозамещение и зачем крупной компании помогать малым фермерам продавать свою продукцию в Москве

СХП уже работает над решением проблемы совместно с региональными властями, трудовой коллектив компании обратился в Генпрокуратуру и ФСБ РФ, работники «Агроинвеста» написали письмо федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову. «Сейчас хозяйство ведет активные консультации с краевым правительством, обсуждает дело с аппаратом Титова, Генпрокуратура и ФСБ инициировали проверки по нашим запросам, о чем мы получили официальные уведомления», — перечисляет Александр Петров. По его мнению, «решение проблемы уже сдвинулось с мертвой точки, мы верим, что всем нам общими усилиями удастся добиться объективного рассмотрения нашего дела».

«Мы с пониманием относимся к вниманию к нам со стороны фискальных органов и следователей, пусть и не согласны с их выводами. Считаем, что сможем успешно доказать их несправедливость в суде. Для этого у нас есть множество доказательств и свидетели», — рассказывает Александр Петров.

Согласно недавнему исследованию НИУ ВШЭ, 66% работающих в стране компаний считают отечественный инвестиционный климат удовлетворительным. Годом ранее показатель был ниже — 58%. Случай с «Агроинвестом» — показательный, сложности для бизнеса объективно существуют, но они преодолимы, у государства достаточно различных инструментов, чтобы разобраться в любой сложной ситуации, бизнесу только не надо опускать руки.

Еще 10 лет назад, в 2008 году, тогдашний президент Дмитрий Медведев призвал власти и правоохранительные органы перестать «кошмарить» бизнес. Федеральные власти год за годом повторяли об этом. На эту тему особо обратил внимание в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. О намерении властей способствовать развитию бизнеса он говорил также в начале февраля на съезде РСПП. «Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, в создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике», — заявлял Путин. И он же недавно в очередной раз назвал давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов совершенно избыточным и потребовал сократить число внеплановых проверок компаний. Кроме того, глава государства высказался за запрет изъятия серверов на предприятиях. История «Агроинвеста» показывает, как процитированные заявления могут быть поняты ретивыми исполнителями с точностью до наоборот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские производители готовы заместить турецкие овощи
Российские производители готовы заместить турецкие овощи
Тепличный комплекс «Агроинвеста» в Калужской области через 2 года будет производить до 75 тыс. т помидоров и огурцов
Товары неизвестного происхождения будут уничтожать
В правительстве подготовили проект соответствующего указа президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017