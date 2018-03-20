Избыточное рвение на Ставрополье

Ставропольское сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест» не смогло добиться в суде признания неправомерности действий правоохранительных органов, арестовавших его счета. Компания, которая реализует один из крупнейших в северокавказском регионе проектов по импортозамещению, пошла навстречу, когда налоговая предъявила ей претензии. Однако ей до сих пор приходится добиваться справедливости.

Ставропольский краевой суд в конце февраля отказался удовлетворить жалобу руководства ООО «СХП «Агроинвест» на вердикт нижестоящей инстанции, который позволил наложить арест на средства предприятия.

История началась после того, как хозяйство завершило строительство крупнейшей в Ставропольском крае оросительной системы. Эти работы велись силами субподрядных организаций в 2013–2014 годах. Эти же фирмы выполняли работы для других крупных компаний на Ставрополье, а один из них сотрудничал по госконтрактам с районным МВД и ремонтировал детский сад.

В 2016 году региональная ИФНС провела выездную проверку «Агроинвеста» и доначислила компании НДС более чем на 10 млн рублей. Основанием для этого стала, как утверждают на предприятии, якобы неуплата налогов контрагентами упомянутых субподрядчиков, то есть юрлиц, к компании отношения не имеющих. «Агроинвест» с доначисленной суммой не согласился и обратился в суд. Что важно — до подачи иска предприятие всё же выплатило спорную сумму в бюджет, полагая, что, выиграв дело, сможет вернуть деньги.

Казалось бы, начался рутинный налоговый спор, однако ситуация изменилась в августе прошлого года. Тогда, по заявлению ИФНС и рапорту оперуполномоченного отдела в городе Светлоград УФСБ по Ставропольскому краю капитана Орлова в отношении «неустановленных лиц из числа руководства» «Агроинвеста», Главное следственное управление (ГСУ) регионального МВД возбудило уголовное дело. Оно заподозрило, что эти «неустановленные лица» с использованием «искусственно созданного» документооборота в корыстных целях незаконно возместили НДС.

В рамках расследования у «Агроинвест» были изъяты оригиналы документов и сервера. Также правоохранители заблокировали счета СХП, на которых оказались замороженными более 23 млн рублей. «Это совершенно избыточное мероприятие — мы действительно в суде с ИФНС относительно корректности доначисления нам 10 млн рублей налоговых сборов, но еще до завершения спора, как только нам стало известно о претензии налоговой службы, мы превентивно внесли в бюджет эти 10 млн, как раз чтобы избежать арестов счетов и заморозки деятельности компании», — констатирует руководитель «Агроинвеста» Александр Петров.

Как добавляют адвокаты хозяйства, арестованные деньги не имеют отношения к доначисленному НДС и пришли на счета в другое время и не из бюджета. То есть эти финансы «не являются ни средствами, полученными из федерального бюджета, ни доходами от их использования, и поэтому не могут являться средствами, полученными преступным путем даже по версии следствия», отмечают юристы.

«Мы считаем, что наши сложности могли возникнуть из-за некоего недопонимания. В нашем случае рвение правоохранительных органов чрезмерно и вряд ли рационально», — говорит генеральный директор «Агроинвест».

СХП уже работает над решением проблемы совместно с региональными властями, трудовой коллектив компании обратился в Генпрокуратуру и ФСБ РФ, работники «Агроинвеста» написали письмо федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову. «Сейчас хозяйство ведет активные консультации с краевым правительством, обсуждает дело с аппаратом Титова, Генпрокуратура и ФСБ инициировали проверки по нашим запросам, о чем мы получили официальные уведомления», — перечисляет Александр Петров. По его мнению, «решение проблемы уже сдвинулось с мертвой точки, мы верим, что всем нам общими усилиями удастся добиться объективного рассмотрения нашего дела».

«Мы с пониманием относимся к вниманию к нам со стороны фискальных органов и следователей, пусть и не согласны с их выводами. Считаем, что сможем успешно доказать их несправедливость в суде. Для этого у нас есть множество доказательств и свидетели», — рассказывает Александр Петров.

Согласно недавнему исследованию НИУ ВШЭ, 66% работающих в стране компаний считают отечественный инвестиционный климат удовлетворительным. Годом ранее показатель был ниже — 58%. Случай с «Агроинвестом» — показательный, сложности для бизнеса объективно существуют, но они преодолимы, у государства достаточно различных инструментов, чтобы разобраться в любой сложной ситуации, бизнесу только не надо опускать руки.

Еще 10 лет назад, в 2008 году, тогдашний президент Дмитрий Медведев призвал власти и правоохранительные органы перестать «кошмарить» бизнес. Федеральные власти год за годом повторяли об этом. На эту тему особо обратил внимание в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. О намерении властей способствовать развитию бизнеса он говорил также в начале февраля на съезде РСПП. «Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, в создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике», — заявлял Путин. И он же недавно в очередной раз назвал давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов совершенно избыточным и потребовал сократить число внеплановых проверок компаний. Кроме того, глава государства высказался за запрет изъятия серверов на предприятиях. История «Агроинвеста» показывает, как процитированные заявления могут быть поняты ретивыми исполнителями с точностью до наоборот.