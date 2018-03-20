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Запасов воды в снежном покрове рек Уфы наполовину меньше нормы

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В 2018 году запасы воды в снежном покрове бассейна рек Белой и Уфы в столице Башкирии на 49% ниже нормы. Впрочем, это не означает, что в нынешнем сезоне обойдется без половодья.

О готовности городских служб к различному развитию событий в паводок сообщил начальник управления гражданской защиты Уфы Расим Абдуллин. По его данным, в городе создано 28 паводковых штабов, 54 пункта временного размещения и 12 наблюдательных постов.

Чиновник привел данные, согласно которым высота снега в среднем составляет около 35 мм. И это ниже нормы на 40%. При неблагоприятных условиях вода в реках может подняться примерно на 5 м, однако жилые дома в зону затопления попасть не должны.

Если же вода поднимется на высоту 5,2 м, подтопление грозит дороге между поселком Романовка в Демском районе и улицей Козарез в Ленинском районе города, передает ИА «Башинформ».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что ледяной покров на водоемах Москвы начнет таять в конце марта – начале апреля. Такой прогноз озвучил глава Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

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