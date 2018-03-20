Актера Валерия Гаркалина выписали из больницы, сообщили журналистам 20 марта в НИИ имени Склифосовского.

«Он выписан», — цитирует «РИА Новости» сотрудника медучреждения.

19 марта сообщалось, что Гаркалин всё еще остается в больнице в отделении острых эндотоксикозов. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

В конце февраля 63-летний артист был снят со спектакля «Страсть Аполлона» и доставлен в Москву. Он был госпитализирован с воспалением легких.