Детский лыжный комплекс построят в Кургане за 25 млн рублей

Детский лыжный комплекс планируют построить в Кургане за 25 млн рублей. Об этом рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев.

Осенью 2019 года планируется открыть лыжную базу, рассчитанную на детей. Новый комплекс будет небольшим, но он станет полноценным тренировочным объектом для детей. Также, по словам Александра Васильева, в выходные дни, возможно, будет открыт прокат оборудования и для взрослых, но точно пока неизвестно, сообщает «Ура.ру».

По приблизительным подсчетам в общей сложности реализация проекта потребует 25 млн рублей. Пока что выделена только часть этой суммы и проходит поиск организации-исполнителя всех необходимых работ.

Вся необходимая документация составлена. Детский лыжный комплекс разместится в поселке Увал и займет 20 га.