Автобус протаранил остановку общественного транспорта в Кургане

Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге в Кургане, транспорт врезался в остановку.

Авария произошла около железнодорожного вокзала. Автобус «ПАЗ» при столкновении сильно повредил остановочный комплекс. Конструкция накренилась, одна из стеклянных стенок вылетела, сообщает ИА «Ура.ру». В результате ДТП никто не пострадал.

Как уточнили в ГИБДД, водитель не справился с управлением из-за того, что на дороге было скользко. Накануне в регионе были сильные снегопады, из-за сильных метелей в Кургане отменили движение междугородних автобусов и грузовиков. Ожидается, что сильные осадки продлятся до конца месяца.