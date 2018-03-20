Прямой эфир

Автобус протаранил остановку общественного транспорта в Кургане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге в Кургане, транспорт врезался в остановку.

Авария произошла около железнодорожного вокзала. Автобус «ПАЗ» при столкновении сильно повредил остановочный комплекс. Конструкция накренилась, одна из стеклянных стенок вылетела, сообщает ИА «Ура.ру». В результате ДТП никто не пострадал.

Как уточнили в ГИБДД, водитель не справился с управлением из-за того, что на дороге было скользко. Накануне в регионе были сильные снегопады, из-за сильных метелей в Кургане отменили движение междугородних автобусов и грузовиков. Ожидается, что сильные осадки продлятся до конца месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое взрослых и ребенок пострадали в крупном ДТП под Саратовом
Четверо погибших в ДТП в Югре были сотрудниками поисково-спасательного отряда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017