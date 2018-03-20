ФСБ рассказала о поимке вербовавшего террористов россиянина в Афганистане

ФСБ России в рамках уголовного дела о финансировании терроризма совместно с афганскими партнерами задержала россиянина, скрывавшегося в Афганистане, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 20 марта.

Уточняется, что речь идет о жителе Тверской области, который был объявлен в международный розыск и скрывался в Афганистане.

Накануне во взаимодействии с Интерполом его перевезли на самолете из Кабула в Москву и передали российским силовикам. Сейчас он находится в Твери, сообщает «РИА Новости».

Ранее в марте ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресекли канал переправки сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирию и Ирак. Представитель министерства Ирина Волк отметила, что в ходе проведенных по 17 адресам обысков задержаны 60 иностранных граждан.