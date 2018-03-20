Тотальная проверка общественного транспорта прошла в Омске

Тотальная проверка муниципального общественного транспорта прошла в Омске. Выявленные нарушения оперативно устранили.

В Омске в очередной раз прошла проверка городского общественного транспорта на предмет разнообразных нарушений. Подобные мероприятия проходят регулярно и продолжаются в среднем пять дней, сообщает РИА «Омск-информ».

Проводят проверку представители из департамента транспорта. Они приезжают к 6:00 и вместе с сотрудниками парка осматривают технику. На этой неделе им удалось проверить более 500 автобусов. Были выявлены нарушения в освещении салона, экипировке и санитарном состоянии.

Все выявленные нарушения были устранены моментально при комиссии или же в течение дня.