Прямой эфир

Тотальная проверка общественного транспорта прошла в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тотальная проверка муниципального общественного транспорта прошла в Омске. Выявленные нарушения оперативно устранили.

В Омске в очередной раз прошла проверка городского общественного транспорта на предмет разнообразных нарушений. Подобные мероприятия проходят регулярно и продолжаются в среднем пять дней, сообщает РИА «Омск-информ».

Проводят проверку представители из департамента транспорта. Они приезжают к 6:00 и вместе с сотрудниками парка осматривают технику. На этой неделе им удалось проверить более 500 автобусов. Были выявлены нарушения в освещении салона, экипировке и санитарном состоянии.

Все выявленные нарушения были устранены моментально при комиссии или же в течение дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Омичи смогут со смартфонов оплатить проезд в общественном транспорте
Житель Омска вместо запчастей рассылал в посылках кирпичи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017