Победа в российском дерби приблизила Грищука к лидерам

Российский гроссмейстер Александр Грищук одержал важную победу над своим соотечественником Владимиром Крамником в партии восьмого тура турнира претендентов – 2018, который проходит в Берлине. Другие партии игрового дня — Уэсли Со (США) – Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) – Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Сергей Карякин (Россия) — завершились вничью. В турнирной таблице лидирует Каруана, набравший 5,5 очка, на втором месте находится Мамедьяров (5), далее идут Грищук (4,5), Дин Лижэнь (4), Крамник, Карякин (оба — по 3,5), Аронян и Со (оба — по 3).

Сергей Карякин по-прежнему отстает от лидера на два очка, и в ближайших турах российскому гроссмейстеру придется рисковать.

— Карякин уверенно сделал ничью в поединке против Шахрияра Мамедьярова, — отметил в беседе с «Известиями» вице-чемпион мира по быстрым шахматам Владимир Федосеев. — Партия получилась непримечательной, Сергей отлично подготовился в дебюте. Хотя затем не самым оптимальным образом трактовал миттельшпиль и эндшпиль, но позиция всё-таки не вышла за рамки чуть худшей, а затем и ничейной. В оставшихся шести турах Карякину придется играть более остро.

Самой зрелищной партией дня стало противостояние российских гроссмейстеров — Александра Грищука и Владимира Крамника. Партия продолжалась семь часов и закончилась победой трехкратного чемпиона мира по блицу.

— Грищук и Крамник бились не на жизнь, а на смерть, — продолжил Владимир Федосеев. — В этом турнире в партиях Владимира Борисовича по-другому не бывает, и не потому, что получаются какие-то особенно острые позиции на выходе из дебюта, а просто потому, что желание борьбы зашкаливает. Вот и при просмотре партии Грищук–Крамник меня не покидало ощущение, что черные хотели ее проиграть не меньше, чем белые хотели выиграть. Для российских шахмат даже хорошо, что эта партия закончилась результативно. Грищук приблизился к лидерам и будет бороться за победу в турнире.

В девятом туре Александр Грищук сыграет с Уэсли Со, Сергей Карякин с Владимиром Крамником, Левон Аронян с Шахрияром Мамедьяровым, а Фабиано Каруана с Дином Лижэнем.

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием станут результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна–Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Сергей Карякин.

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