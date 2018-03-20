Жительница Ульяновска убила троих своих детей и покончила с собой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения четырех тел в квартире в Ульяновске. По предварительной версии, 37-летняя женщина убила троих детей и покончила с собой.

Об обнаружении тел в правоохранительные органы сообщила соседка. Она зашла в квартиру по просьбе бывшего мужа погибшей, который после развода проживает отдельно. На телах детей пяти, шести и десяти лет обнаружены ножевые ранения, сообщает сайт 1ul.ru.

Предсмертной записки в квартире не было, поэтому причина убийства детей пока не ясна. Как уточняет следствие, семья не состояла на учете в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».