Прямой эфир

Жительница Ульяновска убила троих своих детей и покончила с собой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения четырех тел в квартире в Ульяновске. По предварительной версии, 37-летняя женщина убила троих детей и покончила с собой.

Об обнаружении тел в правоохранительные органы сообщила соседка. Она зашла в квартиру по просьбе бывшего мужа погибшей, который после развода проживает отдельно. На телах детей пяти, шести и десяти лет обнаружены ножевые ранения, сообщает сайт 1ul.ru.

Предсмертной записки в квартире не было, поэтому причина убийства детей пока не ясна. Как уточняет следствие, семья не состояла на учете в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Ленобласти убил соседа из-за жалобы на громкую музыку
Мужчину убили в Москве на почве ревности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017