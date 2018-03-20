Прямой эфир

Автобус из Армении врезался в грузовик под Воронежем

0
Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области при столкновении автобуса из Армении с грузовиком погибли два человека и восемь пострадали. Об этом во вторник, 20 марта, информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Сообщается, что авария произошла на 673-м км федеральной автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, в рейсовом автобусе с сообщением Ереван–Москва находились 48 пассажиров и два водителя. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

В понедельник, 19 марта, сообщалось об обильном снегопаде, выпавшем накануне в Воронежской области. Осадки привели к образованию серьезных заторов на трассе М-4 «Дон». В районе хутора Дядин в пробке застряли более 50 автомашин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четверо погибших в ДТП в Югре были сотрудниками поисково-спасательного отряда
Полиция считает беспилотный автомобиль Uber невиновным в смертельном ДТП в США
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017