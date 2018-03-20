Автобус из Армении врезался в грузовик под Воронежем

В Воронежской области при столкновении автобуса из Армении с грузовиком погибли два человека и восемь пострадали. Об этом во вторник, 20 марта, информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Сообщается, что авария произошла на 673-м км федеральной автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, в рейсовом автобусе с сообщением Ереван–Москва находились 48 пассажиров и два водителя. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

В понедельник, 19 марта, сообщалось об обильном снегопаде, выпавшем накануне в Воронежской области. Осадки привели к образованию серьезных заторов на трассе М-4 «Дон». В районе хутора Дядин в пробке застряли более 50 автомашин.