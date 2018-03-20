Мощный циклон обрушился на Камчатку

Снегопад и шторм бушуют на Камчатке. Скорость ветра — до 30 м/с. У берегов поднимаются волны высотой около 9 м. Водителей просят отказаться от поездок: видимость на дорогах почти нулевая. МЧС предупреждает о возможности схода лавин. Синоптики предполагают, что погода улучшится лишь к концу недели.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.