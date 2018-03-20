РФ не позволила провести заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

Россия заблокировала проведение заседания СБ ООН по правам человека в Сирии. С докладом хотел выступить комиссар по правам человека Раад Аль-Хусейн. Представитель РФ Геннадий Кузьмин: этот брифинг не входит в повестку дня.

США вновь попытались обвинить РФ в препятствии работы Совбеза ООН. Однако позицию России поддержал представитель Китая Шен Бо. Вопрос об отмене заседания был вынесен на голосование. В итоге повестку дня не приняли, так как не был обеспечен кворум.

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