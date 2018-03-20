Более 33 тыс. москвичей наблюдаются в кабинетах профилактики инфарктов

Более 33 тыс. москвичей теперь наблюдаются в кабинетах профилактики инфарктов миокарда и инсультов, организованных на базе городских поликлиник. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил о том, что сейчас в поликлиниках работают уже 75 кабинетов вторичной профилактики инфарктов. Попасть на прием можно по направлению невролога, кардиолога или терапевта.

Сообщается, что кабинеты профилактики являются частью инфарктной сети, которая активно развивается в Москве. В нее также входит 29 сосудистых центров с круглосуточно действующими операционными.

«Такие экстренные меры помогают спасти жизнь пациенту, позволяют избежать инвалидности. За последние четыре года количество ежегодно умирающих от острого инфаркта миокарда в Москве уменьшилось более чем в три раза», — отметил Хрипун.

Ранее сообщалось, что со следующего года санитарная авиация начнет работать во всех регионах страны. По информации Минздрава РФ, воздушные суда будут готовы к полету не позже чем через час после вызова в теплое время года и через два — в холода.