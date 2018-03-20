Сергей Бодров может снять фильм о боевых единоборствах

Режиссер Сергей Бодров-старший может снять фильм «Три меча мастера Чана» о боевых единоборствах. Это проект азиатского подразделения британской компании Goldfinch.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Deadline.

Действие картины будет разворачиваться в XVII веке в Китае и Восточной Азии. Участвовать в съемках будут артисты из разных стран.

Бодров был дважды номинирован на премию американской киноакадемии за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол».

Ранее сообщалось, что Андрей Тарковский, сын советского кинорежиссера Андрея Тарковского, снимет документальным фильм о своем отце.