Неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники открыли огонь по сотрудникам ГИБДД из автомобиля Hummer, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на Коломяжском проспекте. Со слов свидетелей, один из преступников стрелял из автомата.

По предварительным данным, в результате происшествия правоохранители не пострадали. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее в марте в Башкортостане сотрудник ГИБДД, вымогавший взятку, пытался скрыться от коллег на чужом автомобиле и угрожал водителю пистолетом.