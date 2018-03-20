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Трое взрослых и ребенок пострадали в крупном ДТП под Саратовом

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Крупная авария произошла в Красноармейском районе Саратовской области. На 412-м км автодороги «Сызрань – Волгоград» лоб в лоб столкнулись ВА-2114 и ГАЗ-3110.

По последним данным, в столкновении пострадали четыре человека, в том числе 13-летняя девочка. Они госпитализированы.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Волгой». Почему это произошло, сейчас выясняют автоинспекторы.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в американском штате Аризона беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил пешехода.

Это стало первым случаем гибели пешехода в ДТП с участием беспилотного автомобиля.

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