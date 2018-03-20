На Украине раскритиковали Запад за позицию по Крыму

Некоторые страны Запада готовы не замечать воссоединения Крыма к России ради поддержания отношений с Москвой, заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Дипломат сравнил отношение данных стран к воссоединению полуострова с Россией с позицией некоторых государств по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.

«У ряда наших искренне дружеских партнеров сейчас растет соблазн относиться к Крыму по балтийской модели. Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году», – написал он в Facebook.

Полуостров вошел в состав России по результатам референдума четыре года назад. Тогда подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение. Однако Украина и страны Запада не признали плебисцит.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Более 90% россиян полагают, что воссоединение Крыма с Россией было правильным решением. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМа «Крым: четыре года с Россией».



