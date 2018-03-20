Дело о мошенничестве при поставках топлива Минобороны завели на Алтае

Уголовное дело о мошенничестве при поставках топлива для нужд Министерства обороны возбуждено в Алтайском крае. Сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 88 млн рублей.

Как сообщает ресурс altapress.ru со ссылкой на военную прокуратуру Барнаульского гарнизона, надзорному ведомству удалось выяснить, что бывшие и действующие должностные лица теплоснабжающих организаций использовали сторонние компании с фиктивными бухгалтерскими и платежными документами. Через них была организована поставка не соответствующего условиям госконтрактов мазута на объекты Минобороны. В их числе оказалась и котельная военного городка в Алейске.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» заведено в отношении четырех человек. Все они входили в организованную преступную группу.

В конце 2017 года портал iz.ru сообщал об аресте генерального директора компании «Воентелеком» Александра Давыдова. Следствие подозревает его в хищении около полумиллиарда рублей при реализации государственных контрактов с Минобороны на поставку радиоэлектроники.