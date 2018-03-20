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Товарооборот между КНР и РФ способен превысить $100 млрд в год

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Товарооборот межу Китаем и Россией в ближайшее время выйдет на рубеж $100 млрд.

Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с журналистами по завершении сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает ТАСС.

Ли Кэцян отметил, что в 2017 году торговый оборот между двумя странами составил $80 млрд.

«Надеюсь, мы достигнем рубежа в $100 млрд», — сказал он.

В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что у России и Китая большой товарооборот, и несмотря на его снижение во время кризиса, вскоре показатели должны превысить те, что были ранее.

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