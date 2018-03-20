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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Переменная облачность и до двух градусов тепла ожидается в Москве днем во вторник, 20 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, осадков во вторник не ожидается. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный и западный с порывами до 3-8 м/с. В Подмосковье днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Сообщается, что в ночь на среду в Москве ожидается до минус 8-10 градусов, местами пройдет небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха опустится до 13 градусов мороза.

Ранее сообщалось о том, что порция холодного арктического воздуха придет в Москву и область на этой неделе. При этом похолодание не будет долгим — оно сдаст свои позиции уже к выходным.

В среду, 21 марта, столичный регион окажется под влиянием циклона. Похолодание не будет столь сильным, как на прошлой неделе. Столбики термометров вернутся к нулевой отметке уже к субботе.

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