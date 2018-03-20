В штате Алабама выпал град размером с мяч для гольфа

В американском штате Алабама выпал град размером с мяч для гольфа. Об этом сообщает телеканал ABC.

Непогодой были повреждены машины, линии электропередач, повалены деревья, многие дома разрушены сильным ветром. На местных работают спецслужбы.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Власти просят местных жителей остерегаться опасных районов.

9 марта более 1 млн человек на северо-востоке США остались без электричества из-за мощного снегопада. Сообщалось о двух погибших в условиях штормовой погоды.