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В штате Алабама выпал град размером с мяч для гольфа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Twitter.com
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В американском штате Алабама выпал град размером с мяч для гольфа. Об этом сообщает телеканал ABC.

Непогодой были повреждены машины, линии электропередач, повалены деревья, многие дома разрушены сильным ветром. На местных работают спецслужбы.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Власти просят местных жителей остерегаться опасных районов.

9 марта более 1 млн человек на северо-востоке США остались без электричества из-за мощного снегопада. Сообщалось о двух погибших в условиях штормовой погоды.

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