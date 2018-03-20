Демократы и республиканцы договорились о бюджете США на 2018 год

Демократы и республиканцы в Конгрессе США во время переговоров за закрытыми дверями в понедельник согласовали расходные статьи бюджета на 2018 финансовый год в размере $1,3 трлн. Об этом рассказали СМИ в понедельник, 19 марта.

Республиканцы добились увеличения на 10% оборонного бюджета, а демократы - финансирования модернизации инфраструктуры, борьбы с опиоидным кризисом и широкого круга внутренних программ страны, сообщает ТАСС.

При этом президенту США Дональду Трампу пока не удалось настоять на финансировании стены с Мексикой.

12 февраля Трамп запросил у конгресса $716 млрд на военные расходы в 2019 году, исчисление которого начнется в октябре текущего года. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

Он подчеркнул, что $617 млрд планируется затратить на продолжение военных операций в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали. Еще $69 млрд будет затрачено на военные операции в других странах.

Помимо этого, $30 млрд выделенных средств пойдут на обеспечение боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии министерства энергетики и иные затраты на оборону.