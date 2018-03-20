Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

Ксения Собчак на встрече Владимира Путина с соперниками по выборам президента России передала ему прошение о помиловании 16 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ее предвыборного штаба.

«В списке Собчак 16 фамилий: Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Президентские выборы состоялись 18 марта, и Владимир Путин одержал в них победу, набрав почти 77% голосов.

15 марта стало известно, что бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков и Ксения Собчак планируют совместно создать новую политическую партию.

Как сообщает Гудков в своем Telegram-канале, условное название новой политической силы — «Партия перемен». Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов информацию подтвердил.