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Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

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Ксения Собчак на встрече Владимира Путина с соперниками по выборам президента России передала ему прошение о помиловании 16 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ее предвыборного штаба.

«В списке Собчак 16 фамилий: Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Президентские выборы состоялись 18 марта, и Владимир Путин одержал в них победу, набрав почти 77% голосов.

15 марта стало известно, что бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков и Ксения Собчак планируют совместно создать новую политическую партию.

Как сообщает Гудков в своем Telegram-канале, условное название новой политической силы — «Партия перемен». Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов информацию подтвердил.

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