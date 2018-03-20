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Жителей Москвы приглашают покормить животных и птиц в столичных парках

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Жителей Москвы приглашают посетить столичные парки и познакомиться с животными и птицами. Горожане смогут увидеть диких животных, а также покормить и погладить ручных обитателей. Об этом рассказал представитель объединенной дирекции «Мосгорпарк».

Так, покормить с рук белок и уток можно в Измайловском парке, музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», парке «Перовский» и усадьбе «Воронцово».

«Главное - запомнить, что кормить уток хлебом не рекомендуется, так как этот продукт вреден для них и может привести к гибели птиц. Лучше взять с собой специальный корм. А белок советуют кормить семечками, сушеными фруктами, любыми нежареными и несолеными орехами, кроме миндаля», - цитирует агентство ТАСС своего собеседника.

Для удобства посетителей в парках установлены информационные таблички, поясняющие, чем можно кормить животных и птиц.

В Лианозовском парке на Большом пруду в теплое время года можно встретить пару белых лебедей-шипунов - Ромео и Джульетту, а также крупных ярко-оранжевых уток (огарей), которые «с удовольствием позируют, отлично выглядят в Instagram».

Множество птиц можно увидеть в парке Победы на Поклонной горе, среди обитателей которого - снегири, дрозды, скворцы.

В Парке Горького можно встретить фазанов трех видов, лебедей, кроликов, водных красноухих черепах и попугаев. На территории парка установлены автоматы со специальным кормом для белок, лебедей, гусей и уток.

Хаски-парк в Измайловском парке приглашает всех желающих на прогулку с собаками породы хаски. Зимой посетители могут прокатиться на нартах, запряженных ездовыми собаками, а летом - на веломобиле с упряжкой. Также в парке открыт конный двор, где можно взять урок верховой езды, погладить и угостить лошадей морковкой, яблоками или кусочками сахара.

13 марта столичные власти сообщили об установке самых больших в Москве качелей в парке «Остров мечты» на юге города. Аттракцион сможет единовременно поднять 40 посетителей на высоту до 20 м. Аттракцион станет одним из главных в тематической зоне «Затерянный мир».

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