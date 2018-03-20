Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу

Правительство Исландии может отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в России вслед за Великобританией.

«Когда так много глаз прикованы к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение пока не принято. Мы всё еще обсуждаем», — цитирует министра иностранных дел Исландии Гудлейгура Тора Тордарсона RT.

10 марта британские власти обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным издания, Лондон призывает политиков и высокопоставленных чиновников отказаться от поездки на турнир в случае обнаружения «российского следа» в инциденте со Скрипалем.

4 марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, медики диагностировали отравление неизвестным веществом.

Лондон еще до начала расследования обвинил в инциденте Россию. В Москве подобные заявления назвали провокацией и дикостью, посоветовав Британии попробовать доказать обвинения.