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Раскрыты детали самоубийства связанного с крушением малайзийского Boeing летчика

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Фото: Global Look Press
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Юрий Бутусов, журналист и друг украинского летчика Владислава Волошина, подозреваемого в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17, рассказал о психологических проблемах экс-пилота ВСУ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

18 марта Волошин был найден мертвым в своей квартире в Николаеве. Официальная версия — самоубийство. В момент происшествия в соседней комнате находились его жена и двое маленьких детей.

«Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает», — рассказал Бутусов.

При этом журналист подтвердил подлинность опубликованной ранее переписки Волошина, в которой он рассказывал о суицидальных настроениях.

«Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено всё, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта», — добавил Бутусов.

С 2016 года Волошин руководил Николаевским аэропортом.

В 2014 году в Донбассе потерпел крушение малайзийский Boeing-777 рейса MH17. После этого один из украинских военных рассказал СК России, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолетом Су-25, пилотируемым капитаном Волошиным.

Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера. Власти Украины и представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. Расследование причин трагедии продолжается до сих пор.

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